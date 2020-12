Affrontare il Natale con i nostri bambini: i consigli di Tata Francesca

È uno strano Natale, diverso e faticoso, quello a cui ci stiamo sempre più avvicinando. Tra zone rosse, nonni lontani e l'impossibilità di grandi festeggiamenti con parenti e amici, anche per i bambini queste vacanze invernali saranno decisamente insolite. Come aiutare quindi i più piccoli ad affrontare queste settimane con serenità? «Dedicando loro il nostro tempo, senza negare il periodo storico», afferma Francesca Valla, insegnante e scrittrice, per tutti Tata Francesca, che sottolinea «l'importanza di sintonizzarsi sul sentire dei bambini per cogliere gli istanti felice» e consiglia ai genitori una serie di attività per tutta la famiglia. Spazio quindi alla lettura insieme ai propri bimbi per «fare fluire le emozioni e sviluppare il pensiero creativo», ma anche al movimento: nonostante le restrizioni, è importante dedicare ogni giorno del tempo al proprio corpo. Non servono ampi giardini o palestre, basta eseguire insieme degli esercizi di «stretching, yoga, rilassamento o saltare la corda», ricorda Francesca Valla, che propone anche un'attività per molti considerata retro, ma al contempo molto importante: la scrittura di lettere, magari a quei parenti lontani che - complice la pandemia - non è possibile abbracciare per le feste. Non va dimenticato poi il valore dell'ascolto: «Inizialmente si riderà, poi ci emozioneremo, parlando solo con gli occhi», spiega ancora Tata Francesca che chiude con un consiglio, perfetto per queste ultime ore prima di cenone e pranzo: «Cuciniamo insieme!».

