Com'eravate 10 anni fa? Ecco le trasformazioni dei vip

Com'eravate dieci anni fa? Più magri, magari con qualche capello in più? Oppure il tempo che passa vi ha migliorato? Seguendo la moda social del #10yearschallenge anche i vip si sono lasciati contagiare da questo tormentone social e hanno postato le loro foto confrontando come erano nel 2009 e come sono oggi nel 2019 dopo 10 anni. E in alcuni casi il tempo sembra essersi davvero fermato. Da Simona Ventura a Caterina Balivo alle star internazionali come Jessica Biel, moglie di Justin Timberlake, ecco le trasformazioni.



Ultimo aggiornamento: 14:46

