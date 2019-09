Università Cattolica, 5% in più di studenti dal 2018. Nuovi spazi in arrivo nei cinque campus

Cresce ancora il numero di studenti iscritti all'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'Ateneo quest'anno ha registrato un +5% di iscritti, se confrontati con quelli di settembre 2018. Nello specifico, cresce del 4% il numero di studenti che hanno scelto una laurea triennale o a ciclo unico presente nell'offerta formativa della Cattolica e del 7% quello dei corsi alla laurea magistrale.

LEGGI ANCHE Università, ecco i risultati del test di Medicina: oltre 42mila gli studenti ammessi

Nemmeno i test d'ingresso per i corsi a numero chiuso spaventano gli aspiranti studenti. In oltre 3.400 sono iscritti al test per entrare alla Facoltà di Economia a Milano, quasi 1000 per quella di Scienze della formazione primaria a Milano e Brescia. Superano quota 8000 gli iscritti agli esami di ammissione per i corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria a Roma. Al netto di eventuali trasferimenti e rinunce, secondo stime prudenziali, la crescita del numero degli studenti potrebbe attestarsi attorno al 3% rispetto allo scorso anno scolastico.

Roma: con Toni Servillo la grande bellezza del Cinema sbarca all'Università



I dati positivi di quest'anno si inseriscono in un trend che va avanti dal 2014, anno rispetto al quale il numero di matricole è salito del 16%. Per far fronte a questa grande richiesta, la Cattolica si è già attrezzata per trovare spazi adatti al numero sempre più grande di studenti che ospiterà negli anni a venire. A Milano, la sede di via Olona potrà ospitare entro il 2020 oltre 400 nuovi posti; mentre altri 200 saranno resi disponibili in via San Vittore 35. Acquistata anche un'ala della Caserma Garibaldi in via Santa Valeria e partita la ristrutturazione di un edificio di via Lanzone 14 e del centro Fenaroli, sede del corso di laurea di Scienze motorie e dello sport. Anche il campus di Brescia continuerà a ingrandirsi nei prossimi anni: si conta che il nuovo polo potrà contare su 29 nuovi spazi per 2000 posti in più. Nuova sede per Cremona e grande ristrutturazione attesa per la sede romana, dove è in atto un piano di riqualificazione per tutte e 40 le aule didattiche del Campus, con un aumento del 15% di posti a sedere per gli studenti, nonché l'apertura di una nuova Biblioteca presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA