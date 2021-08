Università e carriera sportiva, l'accordo tra Unimarconi e Federazione Italiana Rugby

Venerdì 20 Agosto 2021, 13:46

Carriera universitaria e sportiva insieme, è questo l'obiettivo dell'accordo tra Federazione Italiana Rugby e Unimarconi: insieme per la formazione universitaria. Alessio Acomanni DG della prima Università digitale italiana riconferma anche per il 2021/2022 l’accordo di partnership con l’organo di governo del rugby italiano FIR, nell’ottica di garantire un percorso di formazione universitaria a coloro che intraprendono la carriera sportiva.

APPROFONDIMENTI VERSO TOKYO 2020 Tokyo 2020, la Luiss schiera i Magnifici 9 LATINA PAY Concluso l'Educamp, un successo VITERBO Educamp Coni, Marco Parolo ospite a Soriano

Rugby e università: l'assegnazione di borse di studio

Continua l’assegnazione di Borse di studio da parte dell’Università Guglielmo Marconi per azzurre e atleti dell'Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Remedello che vogliono conciliare sempre meglio la carriera sportiva con quella accademica. Marzio Innocenti, Presidente della FIR, ha dichiarato: «Siamo felici di proseguire anche per il 2021/22 nella partnership con UniMarconi. Il rugby è legato a doppio filo al mondo della scuola e dell’Università e, come Federazione, siamo impegnati concretamente nel garantire ai nostri atleti le migliori possibilità per costruire percorsi di carriera che permettano loro di costruire professionalità che li agevolino nell’inserimento nel mondo del lavoro al termine della carriera agonistica. Ad oggi diverse atlete e atleti internazionali FIR stanno proseguendo con profitto nel proprio percorso universitario grazie alla collaborazione con UniMarconi e auspico che altri possano seguirli».

Concluso l'Educamp, un successo la prima edizione post covid

«L’Ateneo continua a porre grande attenzione allo sport e a proseguire un percorso di crescita proprio nell’ambito sportivo, questo accordo è un punto di partenza per futuri progetti e iniziative all’insegna dello sport e della formazione universitaria – dichiara il Direttore Generale dell’Università Guglielmo Marconi, Dott. Alessio Acomanni, che da tempo pone l’accento sull’importanza della formazione universitaria per gli appartenenti al mondo dello sport e ha sottolineato come l’Università Marconi grazie alla modalità flessibile e innovativa del modello didattico interamente online e ad un accurato servizio di tutoraggio in itinere, sia disciplinare che motivazionale, sia il Partner ottimale nella formazione universitaria, offrendo agli atleti la possibilità di raggiungere l’eccellenza sia nella loro carriera sportiva che nello studio».

«Da Kabul messaggi terribili dei miei ex studenti di piano»