Al via l'evento digitale «Time4child - Young People»: la manifestazione premiata con la medaglia del Presidente Segio Mattarella

Al via da giovedì 25 maggio l’evento digitale «Time4child – Young People» dedicato alle nuove generazioni, ai genitori e agli insegnanti, a cui partecipano attivamente le più importanti realtà italiane nel campo della ricerca, grandi partner sociali, Ministeri e Istituzioni, nonché molte grandi aziende e che viene utilizzato come strumento didattico dalle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’evento, che si terrà interamente su piattaforma digitale, darà vita ad un ecosistema virtuale innovativo, pensato per le giovani generazioni, che abbraccerà un’ampia fascia d’età, con spazi dedicati a tavole rotonde, podcast, dibattiti e contenuti di approfondimento. Uno spazio ricco di contenuti che mirano a promuovere la conoscenza e la consapevolezza sulla quale le nuove generazioni potranno basare le loro scelte di studio, vita e lavoro a partire da cinque grandi temi: Cibo, Mente, Salute, Sostenibilità e Diritti. La missione della cooperativa sociale Time4child è, infatti, mettere in contatto le nuove generazioni con le informazioni e le esperienze che possono aiutarli a navigare un presente e un futuro prossimo sempre più complesso Young People, organizzato in collaborazione con tanti partner importanti tra cui Eniscuola, CNR, ENEA, Ministero del Lavoro, Zai.net, WFP Italia, Sea Shepherd, Istituto Jane Goodall, MM Spa, rappresenta un'importante occasione per coinvolgere Scuole, Istituzioni, Famiglie, Aziende Stakeholders, Università.

Lo stile, la velocità e il modo in cui i contenuti digitali vengono consumati evolvono rapidamente, per questo motivo l’evento Digital di Time4child propone nel 2023 tre format differenti: Webinar e Podcast: contenuti sempre disponibili in piattaforma che daranno voce a stakeholders e sponsor su temi verticali; La Strana coppia: il nuovo esclusivo format, con Partner Unico Eniscuola, in cui saranno proprio i giovani a cercare, attraverso le parole dei loro intervistati, la risposta alle grandi domande del futuro; Stakeholder talks: tavole rotonde su temi specifici e multidisciplinari nell’orizzonte dell’educazione, dei diritti e dei grandi cambiamenti del futuro: inclusione, cultura, lavoro, educazione, ambiente e sostenibilità, digital humanities, media digitali, geopolitica e altri.

Tutti i contenuti saranno resi disponibili sia in streaming che on-demand per le Scuole Secondarie che potranno utilizzarli come materiali didattici.

«In un’epoca di grandi cambiamenti in cui si alternano progresso e regresso, uguaglianza e disuguaglianza, e in questo contesto incerto, è essenziale che i giovani siano incoraggiati e supportati nel loro percorso di crescita. Con l'evoluzione costante della tecnologia e delle opportunità di apprendimento online, i giovani di oggi hanno accesso a molteplici informazioni, ma hanno bisogno di essere orientati e di ricevere le informazioni corrette» afferma Raffaella Fonda, Direttrice della Cooperativa Time4child.

L’evento è patrocinato da: Fondazione Cariplo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero del Turismo, Dipartimento per la trasformazione digitale, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, ENEA, Sport e Salute, Agenzia per l’Italia Digitale, AICA, Anci, UECoop, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Commissione Difesa Vista Onlus, INDIRE.