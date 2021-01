Scuole Lombardia, lunedì riaperte: «Ma solo se non ci sarà zona rossa»

La Lombardia potrebbe riaprire le scuole già lunedì, se non verrà dichiarata zona rossa a causa del Covid. La decisione arriva per effetto della sentenza del Tar, che ha accolto il ricorso del comitato "A scuola", e ha sospeso l'ordinanza emessa dal governatore Attilio Fontana che prevedeva la Didattica a distanza (Dad) al 100% fino al 24 gennaio. Questa mattina si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione, il prefetto di Milano Renato Saccone e il neo vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Fontana e Moratti hanno inoltre chiesto al prefetto alcuni chiarimenti tecnici sui tempi, oltre a ribadire la loro intenzione di attuare la sentenza del Tar. Tra i temi discussi anche quello della riapertura in sicurezza, compreso il trasporto pubblico e i servizi legati alla vigilanza sui possibili assembramenti che si potrebbero creare all'entrata o all'uscita.

