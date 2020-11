Basilicata, chiuse tutte le scuole fino al 3 dicembre: ordinanza del governatore Bardi

Scuola chiuse in Basilicata. «A seguito di una lunga riunione dell'Unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 3 dicembre, chiuderanno le scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata». Lo ha reso noto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che in serata firmato l'ordinanza «che dispone - è specificato in un comunicato - la chiusura di tutte le scuole della regione». Dallo scorso 11 novembre la Basilicata è «zona arancione».

In Basilicata, a causa dell'emergenza coronavirus, tutte le scuole resteranno chiuse dal 17 novembre al 3 dicembre. «Abbiamo monitorato da subito i trend dei contagi derivanti dalla riapertura delle scuole e cercato - ha sottolineato il governatore Bardi - fino all'ultimo di evitare queste ulteriori misure restrittive, sia perché siamo pienamente consapevoli che la didattica in presenza è di fondamentale importanza per la crescita di questi studenti, in un momento delicato della loro formazione, sia perché siamo consapevoli che la chiusura delle scuole comporta un notevole disagio ai genitori costretti a riorganizzarsi per rendere compatibile il lavoro con l'assistenza ai propri figli». Bardi ha poi evidenziato che «purtroppo la pandemia che non allenta la sua morsa in tutta Italia, ci impone di trasformare in misure restrittive tutti i trend su cui leggiamo possibili peggioramenti, nell'esclusiva necessità di tutelare la salute della nostra comunità. Tuttavia, abbiamo deciso la chiusura di queste scuole solo per due settimane, fino al 3 dicembre. Monitoreremo quotidianamente i dati e, se la situazione dovesse migliorare - ha concluso il presidente della Regione - potremo anche interrompere preventivamente la misura».

