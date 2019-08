Scuola, torna il Campus estivo di formazione Agidae

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche quest’anno avrà luogo il Campus estivo di formazione Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica), in programma dal 22 al 27 agosto a Firenze, che nella versione 2019 registra un particolare interesse per le tematiche affrontate nei sei corsi formativi e per la partecipazione del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Molto atteso infatti l’intervento conclusivo del ministro, che sta lavorando anche sul sistema delle scuole paritarie, la cui normativa compirà l’anno prossimo 20 anni.Tra i temi che verranno in parte affrontati - nei sei gruppi di lavoro tematici del Campus - che costituiscono alcuni problemi emergenti della scuola, figurano: la gestione degli istituti in un sistema organico di norme e responsabilità; il coordinatore didattico della scuola paritaria; la segreteria didattica nella scuola paritaria; la continuità didattica tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; il sistema globale di gestione; la figura dell’Auditor in un sistema di gestione per la qualità ISO 9000.Il Campus avrà luogo a Firenze, presso il Grand Hotel Mediterraneo, e si prevede l’adesione di oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia. Molteplici gli interventi nel programma dell’evento, che prevede nella prima giornata una Santa Messa nella Basilica di Santa Croce, presieduta dal Cardinale Simoni, oltre a visite didattiche agli Uffizi e un Concerto finale con cena nei Giardini Corsini. I lavori si concluderanno a Palazzo Vecchio - martedì 27 agosto, dalle 9 alle 13 - nel Salone dei Cinquecento, con l’intervento del ministro Bussetti.