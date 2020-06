Gli studenti italiani torneranno in classe il 14 settembre. Ma due settimane prima (l'1) rientreranno quelli che dovranno colmare le insufficienze in pagella. Si tornerà tra i banchi secondo le linee guida sulla sicurezza anti-Covid varate ieri dal ministro dell'istruzione Azzolina: il distanziamento di un metro resta saldo ma va calcolato tra le rime boccali degli studenti, vale a dire tra i loro volti.

La mascherina per ora è obbligatoria ma, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, il Cts potrebbe decidere di toglierla. Per i piccoli della scuola materna non potendoli essi portare, i maestri dovranno indossare visiere leggere che non spaventino i bimbi. La didattica a distanza potrebbe tornare ma solo alle superiori dove, per motivi di spazio e mancato distanziamento, si potrebbe decidere di organizzare turni in presenza e da remoto. Per dare risposte alle carenze di organici è nato un fondo ad hoc per un miliardo che potrà assumere a tempo determinato 50mila docenti.

Le scuole saranno monitorate dai tavoli regionali e da una Cabina di regia nazionale che coordinerà gli interventi da effettuare. Gli enti locali come Regioni e Province, avranno a disposizione un cruscotto con i dati sulle singole scuole. I ragazzi entreranno in classe scaglionati e anche le lezioni saranno modulate su diversi orari. Infine il Cts suggerisce tamponi a sorpresa a insegnanti e studenti per l'analisi molecolare di identificazione dell'Rna del Covid-19. Questa azione potrebbe fornire utile indicazioni sulla circolazione del virus.



