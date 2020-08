Si tornerà a scuola? Ma è vero che ci sarà una stanza per l'isolamento? E se un bimbo ha la febbre tutta la classe verrà messa in quarantena? Tra fake news, dubbi e protocolli dell'ultimo minuto, l'ipotesi paventata dal governo che il ritorno in classe possa slittare anche oltre il 14 settembre sta gettando le famiglie nello sconforto più totale. La protesta corre ancora una volta sui social dove le mamme sono sul piede di guerra. E sembra di tornare all'epoca lockdown.

«Scuola, si vota e si torna in classe», il governo smentisce il Cts: «Decidiamo noi, non i tecnici»

«Dopo tutta l'estate passata in discoteche stracolme, ristoranti e spiagge affollate ora si fanno i conti con scelte evidentemente sbagliate - tuonano i genitori - E ancora una volta le vittime sono famiglie e bambini abbandonate a loro stesse». Cosa farà un genitore se il figlio ha un raffreddore e deve restare a casa? (e chi ha bimbi sa quanti raffreddori sono capace di prendersi). Chiederà un giorno di smart working? E si potrà decidere all'ultimo minuto? Per non parlare del tema quarantena nel caso ci fosse un contagio in una classe: come ci si organizzerà con il lavoro? E' previsto un nuovo congedo Covid?

Risposte al momento non ce ne sono. Ma una cosa è certa: «A settembre le famiglie non tollereranno soluzioni pasticciate». E sono pronte a scendere in piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA