Scuolabus, ministero: «Può essere pieno per 15 minuti. Per salire prima misurare febbre»

Misurare la febbre prima di salire sullo scuolabus. Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. Sono due delle misure indicate dal Ministero dei Trasporti in vista de riavvio dell'anno scolastico.

È consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti: è una delle indicazioni del Mit in vista del riavvio dell'anno scolastico.

Ultimo aggiornamento: 19:10

