Scuola Roma, liceo Tasso. Torna agibile il chiostro ma mancano i monitor interattivi

Al Tasso tornerà agibile il cortile per le ore di Educazione fisica. Lo spazio era stato interdetto dopo la caduta di una parte dei cornicioni che pur essendo stati messi in sicurezza, dovranno essere rifatti. Tra gli obiettivi del liceo, quello di istallare entro l’anno in tutte le 43 classi dell’istituto i monitor interattivi per la didattica. Attualmente questi strumenti sono utilizzati solo in 18 classi. Per quanto riguarda l’organico, le supplenze sono arrivate anche qui: alcuni docenti sono stati comandanti al ministero dell’Istruzione, altri sono impegnati con i dottorati di ricerca. Una docente è partita per insegnare all’estero. Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA