Scuola Roma, liceo Giulio Cesare: «Largo alla matematica». Palestre da sistemare

Tra i più noti istituti di Roma il "Giulio" – come lo chiamano studenti e prof. – anche per quest'anno garantirà l'offerta multidisciplinare con la particolare attenzione riservata alle lingue straniere e agli scambi culturali.La presidenza è già al lavoro per inaugurare nell'anno 2020/2021 anche un nuovo indirizzo: il liceo classico-matematico. Intanto però dovranno essere svolti alcuni lavori nella palestra, ampliando alcuni locali che sono in dotazione alla scuola. Il progetto, bloccato per diversi anni, dovrebbe ripartire nel corso dei prossimi mesi grazie ai finanziamenti delle associazioni che usano lo spazio nelle ore pomeridiane.