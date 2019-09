Scuola Roma, liceo Farnesina. Fisica, inglese e viaggi all'Onu, ma bisogna ristrutturare

Dallo studio della fisica ai viaggi per “giocare” alle Nazioni Unite. Al liceo Farnesina i ragazzi si mettono alla prova con l’inglese delle sezioni Cambridge e con il progetto Rimun, con cui gli studenti simulano sessioni dell’Onu e del Parlamento europeo, viaggiando in tutto il mondo per incontrare i “colleghi”. Il Farnesina ospita anche una delle 11 sezioni di liceo musicale del Lazio. Se i progetti didattici vanno a gonfie vele, la struttura ha bisogno di un importante intervento di ricostruzione: «Il liceo è diviso in 3 sedi - spiega la preside Marina Frettoni - Sarebbe giusto riunirle ma il progetto non parte» Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA