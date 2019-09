Scuola Roma, liceo Newton. Al via il progetto "Dada", «Ora ci servono altri fondi»

Quest’anno il liceo Newton avvierà il progetto Dada, didattica per ambienti di apprendimento, e lo farà rivoluzionando gli spazi interni. Non ci saranno più le classi tradizionali di prima, seconda o terza, ma ci saranno le aule -matematica, italiano o arte - tra cui i ragazzi si spostano di ora in ora. La lezione in questo modo dovrebbe diventare più dinamica e i ragazzi partecipano attivamente. Un progetto ambizioso che guarda al futuro.Ma non tutto semplice: «Abbiamo dovuto fare tutto da soli spendendo il fondo per l’offerta formativa - spiega la preside Cristina Costarelli - Ora non avremo i soldi per le attrezzature di quest’anno». Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA