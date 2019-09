Scuola Roma, liceo Mamiani: «Cortili invasi dall'erba». Pronti i servizi online

“Quota 100” ha impoverito l’organico dello storico Mamiani di viale delle Milizie. Diverse le supplenze assegnate per l’anno in corso che hanno, comunque, permesso al liceo Classico di iniziare l’anno senza defezioni sul numero dei docenti. Tra le novità, l’introduzione di corsi di recupero pomeridiani a cui gli studenti potranno prenotarsi on-line e l’avvio con la collaborazione dell’università Sapienza del liceo Classico-Matematico con la prima classe di 30 studenti. La struttura, per quanto antica, presenta alcuni piccoli problemi ma la scuola è ancora in attesa dello sfalcio dell’erba nei cortili. Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA