Scuola Roma, liceo Cannizzaro. Farmaceutica e Made in Italy, ma scarseggiano i collaboratori

Al Cannizzaro i ragazzi imparano a lavorare nelle industrie farmaceutiche e diventano ambasciatori del made in Italy all'estero. Esperienze formative che rientrano nella ex alternanza scuola-lavoro. C'è chi entra direttamente a contatto con il colosso di Farmindustria e chi, dalla campagna laziale, parte per l'Inghilterra con un bagaglio di sapori a km 0, grazie alla collaborazione con Latte Sano e con l'ente di ricerca Crea, per raccontare la storia dei prodotti tipici e certificarne la genuinità. «Siamo molto attivi ma cimancano ancora degli elementi importanti - spiega la preside Giuseppa Tomao - Ad esempio ci servirebbero 10 collaboratori».