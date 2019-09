Scuola Roma, liceo Avogadro. Grande richiesta per il "matematico": «Ci serve una terza sede»

Non solo liceo scientifico. All’Avogadro cresce la richiesta per la sezione di liceo matematico con due ore in più di lezione a settimana per prepararsi al meglio per le facoltà scientifiche. L’aumento delle domande di iscrizione crea non pochi problemi alla scuola che non riesce a soddisfare tutte le richieste per motivi di spazio. «Purtroppo - spiega la dirigente scolastica Stefania Senni - quest’anno abbiamo lasciato fuori 70 ragazzi e abbiamo ricevuto anche ricorsi al Tar per questo. Da tempo chiediamo una terza sede alla Città metropolitana ma non ci accontentano. La sede di via Cirenaica ha avuto un vero boom di richieste. Non sappiamo più come fare» Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA