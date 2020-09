Scuola, da Roma a Milano e gli altri capoluoghi: il rientro in classe in diretta sul Messaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riaprono le scuole , tra nuove regole, ritardi e rinvii. Da Nord a Sud domani sarà il primo giorno di scuola dopo 6 mesi di stop forzato causa coronavirus. Roma 121 istituti comprensivi riprenderanno le attività, nelle altre province del Lazio si riaprirà a scaglioni. Come a Viterbo , dove l'apertura è rinviata al 14 tranne per un istituto, o a Milano, dove c'è chi per riaprire aspetterà i prossimi giorni.Sul Messaggero.it seguiremo in diretta il ritorno sui banchi, in collegamento con tutte le province del Lazio, Milano, Perugia e L'Aquila, dove i molti bambini torneranno a scuola nei moduli provvisori costruiti dopo il terremoto. Con noi docenti e genitori per raccontare un ritorno sui banchi inedito tra disagi, paura e speranze.