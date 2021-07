Scuola, i presidi chiedono l'obbligo del vaccino per i prof: «Andare oltre il Green pass»

Mercoledì 21 Luglio 2021, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 17:41

È il 21 luglio e già sale la tensione in vista della riapertura delle scuole a settembre al punto che i presidi invocano l'obbligo del vaccino per gli insegnanti (il 14% dei professori non è ancora vaccinato). Anche la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra ha sottolineato l'importanza del ritorno a scuola in completa sicurezza, e quindi anche attraverso la copertura massiva garantita dal vaccino.

Scuola, i presidi chiedono obbligo vaccinale

«Bisogna andare oltre le ipotesi sul green pass a scuola. Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico. In questo modo non bisognerebbe applicare il distanziamento, che necessita invece della disponibilità di spazi». È quanto sostiene l'Anp, l'Associazione Nazionale Presidi, che domani avrà un primo incontro al ministero in vista della ripartenza delle scuole a settembre. «La prossima settimana vedremo il ministro Bianchi e riferiremo anche a lui le nostre posizioni sul vaccino ai prof», ha anche fatto sapere l'Anp.

«Non si arriverà all'obbligo vaccinale per tutti i cittadini ma insisteremo a dire che questi vaccini sono sicuri e sono a difesa prima di tutto di chi li fa. Ma dobbiamo anche fare capire che non esiste un tema di libertà individuale nella scelta di non vaccinarsi quando cosi facendo si mette a repentaglio l'incolumità degli altri». Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Mef, intervenendo a «Coffee Break» su La7. «Per quanto riguarda gli insegnanti e il personale scolastico in generale il dibattito è aperto: il punto- sottolinea - è se siamo in grado di garantire nelle aule il giusto distanziamento e la sicurezza dei ragazzi, perché il ritorno a scuola in presenza e per tutti deve essere la nostra priorità. Confido che anche il 14% di personale scolastico non ancora vaccinato lo capisca».