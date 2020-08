​Scuola, sui bus distanziamento di un metro. E la Campania acquista i termoscanner

In vista della riapertura delle scuola, sui bus distanziamento di un metro ​anche con obbligo di mascherina. Restano fermi gli attuali criteri di distanziamento all'interno dei mezzi di trasporto: il Cts ha chiarito che non concederà alcuna deroga al metro, anche con obbligo di mascherina. È quanto emerso, da quanto si apprende, nella riunione avvenuta oggi sul trasporto pubblico locale, presenti anche le Regioni, in vista della riapertura della scuola. Le due soluzioni tecniche sulle quali lavorare sono l'utilizzo di separatori sui mezzi del TPL e la differenziazione degli orari scolastici.

Per quanto riguarda i separatori - spiega l'assessore Fulvio Bonavitacola, che coordina gli assessori regionali ai trasporti - il Ministero delle infrastrutture ha fatto presente di aver già predisposto una bozza di circolare per la messa in opera di distanziatori nei mezzi di trasporto extra-urbano e nei treni locali. Tuttavia, deve ancora essere individuato il materiale idoneo e la certificazione sanitaria finale. Questa soluzione, che non potrà essere disponibile a breve, non potrà applicarsi però al trasporto urbano (metro e bus). Riguardo la questione dell'orario differenziato - fa sapere l'assessore - , è stato ribadito che è rimessa del tutto all'autonomia degli istituti scolastici e alle decisioni nell'ambito dei tavoli regionali e provinciali. Non c'è un'indicazione nazionale. Entro questa settimana si potrà fare un quadro delle decisioni prese nell'ambito dei tavoli.

Le Regioni hanno fatto presente che il mero scaglionamento degli orari, soprattutto per quanto riguarda l'extraurbano, non può essere la soluzione, vista l'impossibilità di adeguare i servizi (sia in termini di mezzi, sia di personale) in così poco tempo. Le Regioni ricordano che da tempo avevano sollecitato una regia nazionale a questo riguardo. Anche riguardo l'utilizzo di NCC e bus turistici, è stato segnalato che in molte Regioni già si fa ricorso al trasporto non di linea, semmai c'è l'esigenza di accelerare le procedure di affidamento, ma ciò non ha risolto il problema: il mercato di questi mezzi non è illimitato. Infine, le Regioni hanno sollevato un problema di risorse per eventuali servizi aggiuntivi, visto che le risorse del Fondo straordinario ex art. 200 DL rilancio, aumentate di 400 milioni dal DL 104/2020, sono destinate a coprire i mancati introiti delle aziende e possono essere utilizzate per intero solo nel 2021. Il MIT ha avanzato la possibilità di un intervento normativo per facilitare una soluzione, soprattutto con riferimento all'affidamento diretto. Riguardo altre possibili soluzioni alternative, INAIL e ISS hanno evidenziato che miglioramenti della ventilazione nei mezzi pubblici sono possibili e allo studio. Una nuova riunione del tavolo si terrà entro questa settimana.



Campania, ecco i termoscanner

La Regione Campania ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti scolastici per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni all'ingresso degli stessi istituti. È quanto deciso nel corso di una riunione convocata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con l'Unità di crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche relative alla riapertura delle scuole. De Luca ha ribadito di ritenere «assurda e totalmente inefficace la disposizione nazionale secondo cui il controllo della temperatura viene fatto a casa». Da qui la decisione di acquistare termoscanner da assegnare alle scuole della Campania. «Si comincerà ovviamente dalle secondarie superiori», si legge una nota. «Si farà poi una verifica tra 4-5 giorni per capire l'andamento dello screening volontario sul personale scolastico. Le strutture sanitarie regionali si preparano a coprire eventuali vuoti per fare in modo che tutto il personale arrivi negli istituti dopo il necessario controllo», conclude la nota.

