Scuola, senza mascherine in classe se tutti vaccinati? Bianchi: «Non è un colpo di testa, è nel decreto»

Giovedì 9 Settembre 2021, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 10:04

In classe senza mascherine se vaccinati. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ad Agorà spiega che l'indicazione «era stata data nel decreto del 6 agosto, non è stato un colpo di testa mio: la regola è chiara, è una indicazione di marcia, nel momento in cui siamo tutti vaccinati, con estrema attenzione alla privacy, questo può essere un incentivo, non solo per il ragazzo ma per la comuità. È una indicazione, poi ci saranno le linee guida». Il ministro ha però sottolineato che «la mascherina ci vuole, le deroghe che abbiamo cominciato a individuare ci saranno quando saranno tutti vaccinati».

Scuola, oltre il 92% è vaccinato

«Oltre il 92% del personale della scuola è vaccinato - ha aggiunto Bianchi - C'è una quota di persone esenti, che non possono vaccinarsi e che noi tuteliamo, arriviamo dunque ad un risultato molto alto. Dal 1 settembre ad oggi chi doveva prendere servizio lo sta prendendo, i dati sono alti, chi non si vaccina e non ha un certificato di esenzione, viene sospeso, la scuola va tenuta in sicurezza. I tamponi gratuiti vanno solo per i più fragili che non possono vaccinarsi, il decreto del 6 agosto è chiaro. La scuola è il settore che è stato il più attento e che sta rispondendo meglio, in alcune regioni come Campania, Puglia e altre siamo al 100% del personale vaccinato».

