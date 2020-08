Scuola, vertice Boccia-Azzolina con le Regioni. Arcuri: banchi nuovi distribuiti da venerdì

Il governo accelera sulle linee guida per la riapertura delle scuole. Dalle 11 è in corso un vertice in videoconferenza con Regioni e enti locali, convocato dal ministro degli Affari Regionali Boccia con i ministri Azzolina, Speranza e De Micheli. Partecipano anche il capo della Protezione Civile Borrelli e il commissario Arcuri. Tra i nodi da sciogliere un protocollo unico per la gestione di eventuali casi di Covid all'interno delle scuole e quello dei trasporti. E anche la questione mascherine in classe. «Credo che il no all'obbligo della mascherina in classe sia una posizione ampiamente condivisa dalle Regioni. Così ho sentito esprimersi tanti governatori, mi sembra poco proponibile tenere i bambini seduti con una mascherina per molte ore», ha sottolineato il governatore della Liguria Giovanni Toti. «La mascherina non è l'unico problema che abbiamo, va risolto quello della rilevazione della temperatura, come portare a scuola i ragazzi su un sistema di trasporto pubblico per il quale il Governo continua a dare regole impraticabili, così come i banchi singoli, che non sappiamo a chi sono stati ordinati».

Non sarà una passeggiata il vertice. Pressato dal Pd Giuseppe Conte, che ha rispolverato per la ripartenza dell’anno scolastico la cabina di regia usata nella Fase 1 dell’emergenza Covid commissariando di fatto la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, è determinato a evitare che le lezioni riprendano per poi essere subito bloccate a colpi di ordinanze regionali. «La scuola riapre e andrà tenuta aperta, stabiliremo una linea unica e condivisa per affrontare gli eventuali contagi», è la posizione del governo.

Da venerdì prossimo distribuiti i banchi nuovi. La distribuzione dei banchi alle scuole inizierà da venerdì. Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario straordinario Domenico Arcuri durante la riunione fra le Regioni e i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia, della Salute Roberto Speranza, dei Trasporti Paola De Micheli, dell'Istruzione Lucia Azzolina. Da oggi poi, ha detto Arcuri, comincia la distribuzione delle mascherine e del gel igienizzante.

Azzolina: più 70mila tra prof e Ata

«Grazie alle risorse stanziate per l'emergenza ci saranno oltre 70mila unità di organico in più per la ripartenza tra docenti e Ata». Lo ha detto, a quanto si apprende, la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina durante il vertice con le Regioni.

Boccia, coordinamento permanente tra Regioni ed Enti locali. «Abbiamo il dovere di dare a famiglie e scuole la garanzia di ricominciare nella massima sicurezza. Per questo motivo il coordinamento con Regioni e enti locali sarà un coordinamento convocato in maniera permanente fino all'avvio dell'anno scolastico per intervenire in tempo reale se dovesse presentarsi qualsiasi necessità». Così, a quanto si apprende da fonti regionali, il ministro Francesco Boccia al vertice sulla scuola. Boccia ha definito il documento elaborato dall'Iss «serio» su come gestire casi di contagio nelle scuole o tra le famiglie di studenti e personale della scuola e ha proposto ai Presidenti di Regione e agli enti locali di adottare formalmente in Conferenza Unificata il documento Iss «con eventuali integrazioni o suggerimenti operativi per le attività delle asl sui territori». «L'obiettivo dev'essere ottenere un documento condiviso da applicare su tutti dalla Valle D'Aosta alla Sicilia», ha aggiunto.

Speranza: documento Iss su gestione contagi è strutturato. Il documento dell'Iss sulla gestione di eventuali casi Covid nelle scuole è «robusto e strutturato» e vale come «protocollo condiviso da adottare in tutto il paese» anche se resta «un testo aperto che potrà essere arricchito con il passare dei giorni, un vademecum per l'apertura delle scuole che può essere sempre aggiornato con l'esperienza sul campo». Così il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende da fonti regionali, durante la videconferenza tra governo e regioni.



«Mascherine o distanza di un metro»

«O c'è la distanza di un metro o c'è la mascherina, serve buon senso. Sarà molto difficile farla tenere a bambini da 6 e 10 anni, ma dobbiamo ridurre le chance che il virus circoli e la mascherina è sicuramente un ausilio importante quando i bambini sono vicini. Quando sono distanti a mio avviso se ne può fare a meno», dice intanto il viceministro della Salute,, durante la trasmissione L'aria che tira, su La7, rispondendo in merito all'uso della mascherina in classe.

Ultimo aggiornamento: 13:35

