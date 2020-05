Scuola, ipotesi mascherine obbligatorie in classe a settembre per studenti sopra i 6 anni e prof

Mascherina anti virus obbligatoria in tutte le scuole italiane. È una delle ipotesi sul tavolo degli esperti che stanno lavorando al piano per consentire di tornare sui banchi a settembre. Oltre al distanziamento sociale nelle classi - con i banchi separati di almeno un metro e mezzo - l'altra ipotesi è che la mascherina sia obbligatoria per tutti gli studenti sopra i sei anni, i docenti e tutto il personale della scuola.

LE RACCOMANDAZIONI DELL'OMS

Igienizzare gli ambienti, separare i banchi nelle aule di almeno un metro, sviluppare la sensibilità di tutti ad indossare le mascherine a scuola: queste alcune delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ai Paesi che stanno organizzando il ritorno in aula degli studenti. In tutti i casi, la decisione di far rimanere chiuse o di riaprire le scuole, secondo l'Oms, deve essere guidata da un approccio equilibrato tra i benefici educativi e quelli sanitari per gli studenti, gli insegnanti e la comunità in generale. «La cosa più importante è comunque prevenire nuovi focolai di Covid-19 nella comunità», conclude l'OMS.



Dunque, in caso di riapertura delle scuole l'Oms sollecita innanzitutto un'adeguata igiene delle mani e raccomanda i saluti senza contatto. Nelle aule e all'ingresso delle scuole, prosegue l'Organizzazione, devono essere presenti i dispensatori di gel idroalcolico o sapone e acqua pulita. Si tratta anche di garantire una pulizia quotidiana regolare con disinfettante dell'ambiente scolastico, compresi i servizi igienici. «Le superfici più usate, come le maniglie delle porte, i giocattoli, il materiale didattico, gli interruttori, le attrezzature per il gioco, gli ausili educativi utilizzati dai bambini e le copertine dei libri devono essere pulite e disinfettate regolarmente», afferma l'Oms. A scuola è inoltre raccomandato l'uso della mascherina e la sorveglianza di chi, sia studente che membro del personale scolastico, presenti i sintomi del raffreddore.

È inoltre importante mantenere la distanza fisica a scuola e per questo secondo l'Oms per quanto riguarda i pasti, è meglio evitare la mensa e in alternativa far pranzare gli studenti in classe. Così come è sconsigliato riunire varie classi insieme: saranno, dunque, gli insegnati a spostarsi da un'aula all'altra, mentre i ragazzi rimarranno sempre nella stessa. Le aule dovranno inoltre essere quanto più arieggiate. Per garantire il distanziamento sociale l'Oms ipotizza anche la possibilità di prevedere vari turni e considerare l'aumento degli insegnanti in modo da ridurre il numero di studenti per classe.

Per l'OMS, è anche necessario informare e responsabilizzare i genitori delle misure messe in atto dalle scuole e chiedere la loro cooperazione per segnalare eventuali casi di Covid-19 che si verificano in casa. Infine, l'Organizzazione raccomanda ai governanti di considerare vari elementi prima di riaprire o lasciare chiuse le scuole. Si tratta di tenere conto della situazione locale e dell'epidemiologia del Covid-19 nel Paese in cui si trovano le scuole, ma anche della capacità di mantenere le misure di prevenzione e controllo.

Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA