La didattica online, a settembre, si potrà fare solo nelle scuole superiori. Lo stabiliscono le linee guida sulla didattica digitale integrata che il ministero dell'Istruzione ha messo a punto in attesa dell'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Se negli istituti superiori non si riuscisse a trovare lo spazio sufficiente per tutti, la didattica potrebbe spostarsi online ma solo in parte: le scuole potranno organizzarsi con dei piani ad hoc, basati su una turnazione che lascerebbe a casa una parte di studenti per due o tre giorni a settimana. Tutti gli altri, dall'infanzia alle scuole medie, devono stare rigorosamente in classe, in presenza. Anche perché gli alunni più piccoli non potrebbero restare in casa da soli se mamma e papà escono per andare a lavorare. Quindi nelle scuole materne, elementari e medie occorre trovare lo spazio necessario chiamando a raccolta anche gli ambienti esterni dal cortile ai musei, teatri e biblioteche. La parola d'ordine è: in presenza.

Scuola, Arcuri: «Ai bambini dell'asilo niente mascherina. I banchi a rotelle? Ecco a cosa servono»

Scuola, Azzolina: «In classe dal 14 settembre, è data certa. Su mascherine decide Cts ad agosto»

Didattica online

Elementari

Medie e superiori

Ma all'avvio dell'anno scolastico, fissato per il 14 settembre, comunque tutte ledi ogni ordine e grado dovranno mettere a punto il piano della. Si tratta di un passaggio obbligato perché, nella peggiore delle ipotesi, in caso ci fosse un nuovo lockdown anche solo territoriale, le singole scuole dovranno essere pronte a spostare la loro. In che modo?Nelladovranno essere garantite 10 ore settimanali di lezioni sincrone, vale a dire con la maestra in diretta online, in prima. Dalla seconda alla quinta classe invece il tetto minimo di ore settimanali sale a 15.Anche nelle, dalla prima alla terza, servono 15 ore a settimana mentre allebisogna farne almeno 20.

Saranno le singole scuole a decidere il quadro orario e la durata delle singole lezioni.

Le linee guida chiedono che vengano rispettati i bisogni educativi speciali e il sostegno, informando le famiglie su tutte le procedure da mettere in campo.



Ultimo aggiornamento: 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA