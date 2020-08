Decreto scuola, ministero: «Al via la chiamata veloce dei docenti»

Prende il via la «chiamata veloce» dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla scuola approvato a dicembre in Parlamento che «consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, di poter presentare domanda in un'altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato». Lo fa sapere in una nota il ministero dell'Istruzione spiegando che le domande potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 2 settembre.

Scuola, duecento posti disponibili per docenti in "call veloce"

«L'apertura della procedura - viene precisato nella nota - è slittata di alcune ore per consentire al Ministero di poter scaricare tutti i dati dei posti rimasti disponibili dai singoli Uffici Scolastici Regionali in modo corretto e metterli così a disposizione dei docenti che aspirano al ruolo. Da stamattina è possibile presentare l'istanza e già si registra l'afflusso di utenti sul sistema. Subito dopo l'assegnazione dei posti con la chiamata veloce si procederà con le supplenze. Il Ministero ha infatti messo a punto un fitto cronoprogramma, scadenza dopo scadenza, per consentire - conclude la nota - un avvio ordinato del nuovo anno che sta consentendo di chiudere le singole operazioni nei tempi previsti per la prima volta dopo molti anni».

