​Covid, Toti: «No a uso mascherina in classe durante lezioni, governo inconcludente»

Polemica delle regioni a poche settimane dalla ripresa della scuola. «Mancano 20 giorni all'inizio della scuola e ancora si naviga nel buio dell'inconcludenza di questo governo, che ha avuto mesi per decidere per poi ritrovarsi all'ultimo senza soluzioni». Lo denuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via Facebook. «Ecco cosa chiederemo domani al governo in un incontro richiesto dai presidenti di Regione - scrive - i tempi dell'assegnazione del personale aggiuntivo di cui ci è stato assicurato il raddoppio, i tempi di consegna dei banchi monoposto e delle mascherine. Ma noi diciamo no all'uso della mascherina durante la lezione. Il governo dovrà esprimersi in via definitiva e non l'ha ancora fatto».

Occorre, prosegue Toti, «sciogliere il nodo del trasporto scolastico per il quale non esiste ancora una proposta concreta: l'esecutivo non vuole derogare al distanziamento del metro con mascherina sui mezzi pubblici ma non è in grado di fornire le pareti divisorie prima di tre mesi. Non solo. Anche la flessibilità oraria la lascia tutta sulle spalle dei presidi senza capire che comunque non è risolutiva». Venerdì Regione Liguria ha convocato un vertice con i sindaci, le province e le aziende di trasporto per fare il punto sulla ripartenza delle scuole.

