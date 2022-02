Concorso insegnanti, le date delle prove docenti di medie e superiori: si parte il 14 marzo. Il calendario completo

Scuola. Arriva il concorso per le cattedre alle medie e alle superiori. Le prove scritte per la selezioni ordinaria per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione.

IL CALENDARIO

Medie e superiori, le date del concorso

Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, e nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.

Il commento del ministero

«Sono lieta del fatto che oggi sia giunta una notizia attesissima da tutto il mondo della scuola. Finalmente sono state pubblicate, sul sito del Ministero dell'Istruzione, le date delle prove per il concorso ordinario scuola secondaria. Le prove si terranno dal 14 marzo al 13 aprile e coinvolgeranno migliaia di candidati. A tutti il più sincero in bocca al lupo, la scuola italiana ha estremo bisogno della loro competenza e del loro entusiasmo», commenta la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia.