Scuola, Bussetti: «Entro 2023 assunti 100mila docenti»

«Completeremo il quadro delle assunzioni, tra primaria e secondaria, con 72mila docenti, ai quali aggiungeremo quelli di sostegno. Entro il 2023 saranno 100mila le assunzioni. Vogliamo tenere fede agli impegni presi a inizio del nostro mandato di governo». Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, intervenendo alla videochat del Tg1.

«Stiamo lavorando per introdurre insegnanti di educazione fisica specializzati nelle scuole primarie. Siamo gli unici in Europa a non avere docenti di scienze motorie alle elementari. Secondo i nostri progetti andremo a regime nel 2023», ha aggiunto Bussetti. «Prima - ha spiegato - dobbiamo mettere a punto l'impianto normativo. L'idea è di a partire con le quarte e le quinte elementari, poi con le seconde e le terze e infine andare a regime».

