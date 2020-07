Scuola, Azzolina: «In classe dal 14 settembre, è data certa. Su mascherine decide Cts ad agosto»

«Sulla questione mascherine in classe, il comitato tecnico scientifico del Ministero si aggiornerà in agosto, si deciderà considerando la curva epidemiologica», ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervistata a Radio 102.5.

Su questione banchi basta polemiche

«In questi giorni sulla questione banchi ho letto di tutto, c'è molta superficialità e disinformazione». Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervistata a Radio 102.5.«Il governo - ha sottolineato - ha deciso di fare un serio investimento che passa anche dagli ambienti di apprendimento e quindi anche dagli arredi. Abbiamo messo tanti soldi per l'organico e gli ambienti di apprendimento. Penso che su questo non bisognerebbe fare polemica».

Per settembre «stiamo facendo lavori di edilizia leggera, ma da qui al futuro bisogna intervenire con un appuntamento con la storia che ha la scuola», quello «legato al Recovery fund». «Parte dei soldi del Recovery Fund dovrà andare in seri investimenti di edilizia scolastica, per un piano pluriennale serio e programmato». Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervistata a Radio 102.5 sottolineando che «Questo permetterà di abbattere il numero di alunni per classe e combattere la dispersione».

Ultimo aggiornamento: 09:43

