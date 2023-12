Sbarca online sulla piattaforma edulia Treccani Scuola il nuovo corso gratuito di educazione civica

Stimolare il mondo della scuola e la cittadinanza in generale a essere parte attiva del cambiamento necessario per fronteggiare le sfide di oggi, dall’ambiente alla parità di genere, dalla lotta alla povertà alla costruzione di istituzioni pacifiche e solide: questo l’obiettivo del progetto CivicAttiva della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, che per la terza edizione verrà ospitato sulla piattaforma edulia Treccani Scuola, con i primi 3 dei 7 moduli già online, e che vede al centro il tema dell’educazione civica.

Rivolto alle e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e accreditato su piattaforma SOFIA con ID 87344, il nuovo progetto, “La scuola è di tutti. Il contrasto alle povertà educative”, completamente gratuito, si compone di video lezioni con test di apprendimento e materiali di approfondimento ed è suddiviso in 7 moduli di cui uno introduttivo che illustrerà il contesto della materia educazione civica e le novità introdotte dalla Legge 92/2019, nonché le attività educative che la Robert F. Kennedy Human Rights Italia, ente formatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione secondo la Dir. 170/2016, mette a disposizione delle scuole; 6 moduli che analizzeranno il fenomeno delle povertà educative e dell’abbandono scolastico precoce da diverse angolazioni attraverso l’esperienza di docenti universitari ed esperti provenienti dal mondo del terzo settore.

Obiettivo generale del corso è fornire ai partecipanti un approfondimento sulle dinamiche – sociali, emotive, economiche – che alimentano la povertà educativa nel nostro Paese, nonché spunti di riflessione, buone pratiche e suggerimenti di attività da fare in classe. Il corso è, come i due precedenti, il frutto di collaborazioni che RFK Italia ha saputo mettere in campo per affiancare i docenti nell’insegnamento dell’educazione civica, ma soprattutto nella costruzione di una cittadinanza veramente attiva e consapevole.

Il contributo di edulia dal sapere Treccani è fondamentale per la diffusione dei contenuti a una platea di docenti sempre più vasta, anche in versione podcast. I successivi 4 moduli saranno online il 25 gennaio 2024.

“Siamo lieti di intraprendere questo percorso di educazione civica sulla dispersione scolastica al fianco di edulia affinché le docenti e i docenti italiani abbiano uno spazio a loro dedicato dal quale attingere informazioni e spunti per l’insegnamento dell’educazione civica”, queste le parole di Stefano Lucchini, Presidente di RFK Italia.

“Siamo felici di poter fare da amplificatore a questa virtuosa iniziativa di RFK Italia presso i tanti docenti che fanno parte della nostra community” afferma Cristina Pozzi, CEO di edulia dal Sapere Treccani. “L’insegnamento dell’educazione civica è un obiettivo primario per costruire la società di domani e questi moduli vanno ad arricchire la nostra offerta didattica improntata a una scuola capace di guardare al futuro; la nostra mission, perfettamente in linea con quella dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, ha come obiettivo da sempre la diffusione del sapere, della cultura e delle competenze, oltre che creare un impatto strategico, sistematico e misurabile sull’orientamento dei giovani”.

I docenti e i formatori, di ruolo e non, riceveranno un attestato a fronte della partecipazione ad almeno il 50% del corso.

Martedì 19 dicembre alle ore 17.00 si terrà un Webinar di presentazione del corso con Rachele Furfaro, Presidente di FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, Valentina Pagliai, Education and Legacy Manager di RFK Italia, e Carolina Rocha Barreto, Education & Communications Specialist di RFK Italia, all’interno del Club dei Docenti di edulia Treccani Scuola.