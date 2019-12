Roma Design Experience, al via il 16 dicembre la seconda edizione per progettare il futuro

Ultimo aggiornamento: 18:09

Torna Roma Design Experience: la seconda edizione si terrà dal 16 al 20 dicembre in piazza della Maddalena sempre su iniziativa di Isia Roma Design. A due passi dal Pantheon i giovani designer progetteranno oggetti, processi e scenari del futuro.è il primo Istituto di alta formazione del Miur (ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) fondato a Roma da Giulio Carlo Argan e Aldo Calò. Nasce dalla necessità di formare professionisti nel solco della grande tradizione europea, intellettuale e pedagogica, esemplificata nel Bauhaus e nella Scuola di Ulm, da cui eredita e sviluppa un impianto metodologico di eccellenza innestato sulla storica tradizione italiana di creatività e innovazione.L’Isia, seguendo la sua vocazione, ha voluto progettare la Roma Design Experience, un nuovo modello educativo e di sviluppo, di pubblica utilità, allestito a titolo gratuito a pieno servizio della collettività. Sottolinea così il suo ruolo sociale, di istituzione pubblica nell’ambito del design, collaborando con istituzioni ed enti pubblici, affrontando temi dell’attualità attraverso il Design dei Sistemi, che integra molteplici aspetti progettuali quali l’accoglienza, l’inclusione, l’innovazione e la sostenibilità.Il format Roma Design Experience prevede una settimana di workshop full immersion in cui studenti, docenti, designer professionisti e consulenti esterni specializzati affronteranno insieme brief di progetto proposti da istituzioni ed enti, pubblici o privati.Suddivisi in gruppi, i team lavoreranno ciascuno su di un tema di ricerca spaziando fra i diversi ambiti del design: dalla comunicazione alla metaprogettazione, dal design di prodotto a quello dei servizi. Il filo conduttore principale sarà legato a tre macro tematiche dell’attualità, su cui Isia Roma sta già lavorando da diversi anni: Industria 4.0, Cultural Heritage e sostenibilità ambientale-Agenda Onu 2030.I diversi workshop daranno vita a momenti di presentazione pubblica e a eventi culturali nati della collaborazione tra l’Istituto e i partner, al fine di promuovere i risultati ed eventuali successive ricerche scaturite dai workshop.Ad esempio, parte del lavoro prodotto dal Workshop con Infn (Istituto nazione di fisica nucleare) nell’edizione della Design Experience 2018, è stato trasformato nella mostra itinerante “Cosmo in un bicchiere - Mondi invisibili a portata di mano” presentata al Festival della Scienza 2019.I referenti coordinatori sono i professori Massimiliano Datti e Tommaso Salvatori.Per informazioni: designexperience@isiaroma.itFacebook: ISIA ROMA DESIGNInstagram: @isia.roma #rde19isiaIndirizzo: piazza della Maddalena, 53 00186 Roma: Regione Lazio; Adi-Associazione per il Disegno Industriale; Aiap-Associazione Italiana Design della Comunicazione visiva; Sie-Società di Ergonomia e Fattori Umani; Inarch Lazio; Ordine degli Architetti di Roma e provincia; Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.Workshop in collaborazione con Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), Regione Lazio/LazioInnova, Legambiente, Zetema-Progetto Cultura, Comune di Latina.