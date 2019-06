Maturità 2019: ultimi giorni di scuola e da mercoledì 19 al via gli esami

È finita si dice alla fine: tra oggi e domani, nella gran parte delle regioni italiane, le lezioni dell'anno scolastico 2018-2019 termineranno. L'ultimo giorno di scuola è tra oggi e domani nel Lazio, Abruzzo, in Emilia Romagna, in Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, Sardegna e Provincia Autonoma di Trento. Il 12 giugno sarà la volta degli alunni delle Regioni Basilicata Friuli Venezia Giulia, Puglia, Valle d'Aosta. Gli ultimi, il 14 giugno, a lasciare le aule, saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano.

Per la maggior parte degli studenti è arrivato il momento delle agognate vacanze estive ma per le classi dell'ultimo anno si avvicinano gli esami di maturità. La prima prova è fissata per mercoledì 19 giugno, a partire dalle ore 08.30 mentre la seconda prova - diversa per ciascun indirizzo di studi - si terrà, invece, giovedì 20 giugno. Quest'anno saranno 13.161 le commissioni d'esame per 26.188 classi coinvolte. In totale sono circa 520 mila gli studenti che affronteranno gli esami.

