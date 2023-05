Mercoledì 10 Maggio 2023, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:13

L'esame di maturità si avvicina, gli studenti scommettono su D'Annunzio e la guerra in Ucraina per lo scritto di italiano e intanto cercano informazioni sui presidenti di commissione: cosa chiedono e su quali argomenti puntano durante l'esame di Stato. Mancano sei settimane all'avvio delle prove scritte e il conto alla rovescia è ormai partito: si inizia infatti il 21 giugno con lo scritto di italiano. E su quella data, quella che di fatto rompe il ghiaccio, sono già partite le previsioni per capire quale argomento o quale autore potrebbero essere proposti tra le tracce in preparazione al ministero dell'istruzione. A tirare le somme dei possibili argomenti del tema è un sondaggio lanciato tra i maturandi da skuola.net, il portale dedicato agli studenti: in prima posizione ci sono Gabriele D'Annunzio e Luigi Pirandello, indicati addirittura come autori ritardatari in linea con quel che accade con i numeri del lotto. Tra gli autori ottocenteschi spiccano anche i nomi di Giovanni Verga e Alessandro Manzoni. Per i poeti si piazza primo in classifica Giovanni Pascoli seguito da Giuseppe Ungaretti e Giacomo Leopardi. Questi autori vengono indicati soprattutto per l'analisi del testo, che rappresenta però solo una delle possibili modalità di prova scritta.

Maturità 2023, anniversari storici

Ci sono poi le tracce legate ad anniversari e ricorrenze storiche: si parte dagli 80 anni dalla caduta del Fascismo e i 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana. E ancora i 60 anni dal celebre "I have a dream" di Martin Luther King, i 50 anni dalla morte di Picasso e i 10 anni dalla scomparsa di Nelson Mandela. Nomi e fatti storici che si rincorrono online ma che, ovviamente, almeno in parte deluderanno le aspettative degli studenti: rappresentano però comunque un'opportunità di ripasso in vista dell'esame di maturità.

Il tema che interessa di più, forse anche perché non è legato ai libri di testo, è quello che verte su argomenti di attualità, perché i ragazzi si sentono più liberi di esprimersi soprattutto se sono preparati sull'argomento. Quest'anno gli studenti tornano a scommettere su una traccia relativa alla guerra in corso in Ucraina ma c'è anche chi si aspetta un tema sul digitale dal Metatarso a ChatGpt, che tanto ha fa parlare di sé anche in ambito scolastico con l'Intelligenza artificiale ad attrarre l'attenzione soprattutto dei giovani. Per l'attualità spicca l'Incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra e, di conseguenza, la morte della Regina Elisabetta II con riferimento a tutto il periodo storico che l'ha vista regnare. Tra i protagonisti del mondo dell'arte c'è Vincent van Gogh, di cui si celebrano i 170 anni dalla nascita, anche perché è stato oggetto di approfondimenti per la presenza di una mostra, a Roma, che ha richiamato l'attenzione delle scuole da tutta Italia. Sono inoltre trascorsi 50 anni dalla morte di Picasso e, nel ricordarlo, il celebre "Guernica" potrebbe essere utilizzato sul tema della guerra, sia tra le tracce dello scritto sia come materiale proposto dalla commissione per dare il via alla prova orale.

Come degli 007

Il colloquio infatti partirà dall'analisi di un argomento proposto dalla commissione: a presiederla ci sarà un presidente esterno e qualche giorno fa sono stati resi noti i nomi dei presidenti regione per regione, suddivisi per provincia. Per gli studenti si tratta di un avvicinamento importante all'esame visto che, conoscendo il nome del presidente, possono chiedere agli alunni della scuola di provenienza le sue abitudini durante le prove scritte, gli argomenti a cui tiene di più durante il colloquio o gli errori che proprio non sopporta. Parte quindi la caccia al commissario per saperne di più e farsi dare i suggerimenti per conquistarlo. E nell'esame di Stato arriva l'ultimo tassello per il ritorno alla normalità nel post covid tra i banchi: la commissione d'esame. A valutare i candidati quest'anno tornano, infatti, i commissari esterni: fino allo scorso anno la commissione è stata composta solo da membri interni, ad esclusione del presidente, per evitare spostamenti dei docenti e per dare serenità ai ragazzi messi a dura prova dalla pandemia con inevitabili pecche sullo svolgimento dei programmi scolastici. Quest'anno invece si torna alla vecchia maniera con tre commissari interni e tre esterni, oltre al presidente sempre esterno.