I supplenti stanno già inviato le domande. Sul sito dell’Usr Lazio sono già disponibili i moduli che permetteranno ai docenti non di ruolo di sostituire i professori che rinunceranno alla nomina nelle commissioni d’esame. Un rischio alto, come tutti gli anni, che l’Usr Lazio vuole fronteggiare iniziando a raccogliere le adesioni dei supplenti ancora prima dell’insediamento delle commissioni, il 17 giugno. Potranno fare domanda anche i docenti andati in pensione da non più di tre anni, pronti a sostituire i presidenti. Serviranno anche loro per coprire le eventuali assenze, che anche quest’anno rischiano di essere elevate. A disincentivare i professori, il problema delle nomine in più scuole.

«Ho sempre fatto la maturità, quest’anno non ce la faccio. Invierò un certificato medico. Mi è stata riconosciuta la 104, e nel mio caso avrei potuto non inviare la domanda per gli esami di Stato. L’ho fatto per dovere di servizio. Ma non mi aspettavo di essere assegnato a una commissione con due classi in due istituti diversi, uno in pieno centro, uno in periferia. Arrivato quasi alla fine della mia carriera, non ho più le forze. Se c’è un’alta percentuale di rinunce è perché a volte le condizioni sono davvero estreme». A parlare è un docente di ruolo, nominato come commissario esterno in due scuole romane: una in zona Prenestina, l’altra a due passi dal Vaticano. Le commissioni, infatti, sono composte ognuna da due classi dello stesso indirizzo.

Nella maggior parte dei casi le due classi fanno parte della stessa scuola, ma non per forza: può capitare che una stessa commissione debba dividersi tra due istituti. In quel caso, metà dei commissari seguirà gli scritti in una scuola, l’altra metà nella seconda sede. Per gli orali, poi, la commissione si presenterà al completo nelle due scuole, convocando i maturandi in giorni diversi. Una condizione che, per i docenti che insegnano a Roma, è resa ancora più difficile dalle distanze da coprire. Distanze che, però, non vengono considerate dall’algoritmo

A decidere le sorti dei commissari, infatti, è un algoritmo che elabora le domande dei docenti e assegna loro le commissioni di cui faranno parte. Ma se è vero che i docenti possono indicare il loro distretto di preferenza, non è detto che le due classi che compongono la commissione si trovino nello stesso distretto. «I docenti possono scegliere un distretto o un comune - spiega un insegnante - ma la seconda classe della commissione può essere assegnata in modo molto scomodo. Quindi il malcontento dei docenti non dipende dagli abbinamenti in sé, ma dal fatto che le scuole possono essere anche molto distanti tra loro».

Così può capitare che un docente si debba dividere tra un liceo del centro e uno di Ostia. È vero che i commissari ricevono un compenso aggiuntivo calcolato sulla distanza tra la residenza e il luogo di lavoro, ma all’interno dello stesso Comune non sempre viene attribuito. Diverso è invece il caso in cui il docente venga assegnato ad un altro Comune: in quel caso il compenso aggiuntivo deve essere riconosciuto obbligatoriamente.

Può capire, quindi, che un professore che risiede in zona Romanina riceva un’aggiunta se nominato a Ciampino (ad appena 6 km di distanza), ma non se nominato in zona Balduina (a più di 30 km di distanza).

Nodi che, secondo alcuni docenti, potrebbero essere risolti se fosse possibile inviare insieme alla domanda delle indicazioni aggiuntive. Oppure se, nell’attribuzione delle commissioni, intervenisse in un secondo momento la mano dell’uomo. Invece tutto è in mano all’algoritmo.

