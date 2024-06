Giovedì 13 Giugno 2024, 06:35

Da una parte gli studenti alle prese con il toto-tracce. Dall’altra l’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Lazio alle prese con le commissioni. Tra meno di una settimana prenderanno il via gli esami di maturità: mercoledì 19 giugno, alle 8,30, i maturandi di tutta Italia sosterranno la prima prova scritta. Seguirà la seconda prova, diversa a seconda dell’indirizzo di studi, e poi il colloquio orale. Ma come ogni anno, il conto alla rovescia si accompagna anche al nodo delle commissioni, con il rischio di rinunce dell'ultimo minuto da parte dei docenti nominati. Quest’anno, però, l’Usr assicura una maggiore attenzione sui tempi e prevede controlli per i docenti che presenteranno certificati di malattia.

I NUMERI

Nel Lazio saranno poco più di 52mila gli studenti che sosterranno l’esame di Stato del secondo ciclo. La maggior parte (38.540) frequenta scuole di Roma e provincia. A valutare i candidati saranno commissioni composte da un presidente esterno, tre commissari interni e tre commissari esterni. Ad ogni commissione (nel Lazio 1882) sono assegnate due classi.

Le nomine sono già state ultimate, ma con l’avvicinarsi dell’esame, stanno arrivando anche le prime rinunce. Il quadro sarà più chiaro il 17 giugno, quando le commissioni si insedieranno in occasione della riunione preliminare. Sarà quello il momento in cui dovrebbe arrivare il maggior numero di rinunce, esclusivamente per problemi di salute. I docenti, infatti, sono obbligati a presentare la domanda per gli esami di maturità, con la sola possibilità di scegliere il distretto in cui vorrebbero essere nominati. E, se nominati, non possono scegliere di non partecipare agli esami.

Per questo, l’unico escamotage è quello del certificato medico, che rischia di creare assenze dell’ultimo minuto. Quest’anno, però, dall’Usr arriva la stretta: più controlli e due task force pronte a rimediare alle assenze. Non sono una novità, ma il loro funzionamento è stato perfezionato.

LE TASK FORCE

La “task force presidenze” ha il compito di sostituire le eventuali assenze dei presidenti di commissione, ed è gestita direttamente dagli uffici dell’Usr. La “task force commissari”, invece, si occupa della sostituzione dei commissari, e la sua gestione ricade su tre istituti, incaricati di gestire le assenze e le nuove nomine. Per questo è già in moto la macchina delle supplenze: gli Uffici scolastici delle regioni hanno già pubblicato le domande di messa a disposizione (Mad) per i docenti che si rendono disponibili a coprire i posti vacanti. Nel caso dell’Usr Lazio il meccanismo si è già attivato con le prime sostituzioni.

«Ogni anno c’è un po’ di effervescenza, ma alla fine riusciamo sempre a far quadrare il cerchio - spiega Mario Rusconi - referente di Roma per l’Associazione nazionale presidi (Anp) - le difficoltà ci saranno anche quest’anno, ma siamo pronti a gestirle. La situazione è sotto controllo. Anche perché far parte delle commissioni d’esame è un obbligo di servizio per i nostri docenti, che per questo servizio hanno diritto anche ad un compenso aggiuntivo».

I COMPENSI

I compensi per presidenti e commissari sono stabiliti da un decreto del 2007. Un presidente, che deve essere un dirigente scolastico o un docente con almeno 10 anni di servizio, percepisce 1249 euro lordi, un commissario esterno 911 euro (circa 700 euro netti). Per un commissario interno, invece, il compenso è di 399 euro lordi. Per commissari e presidenti, è prevista una maggiorazione basata sulla distanza tra la residenza e il luogo di lavoro o la sede d’esame.

«Si tratta di un compenso in più rispetto allo stipendio che il docente percepisce mensilmente - commenta Rusconi - sicuramente per i supplenti che non sono di ruolo la remunerazione non è alta, ma è un’esperienza preziosa».