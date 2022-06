Maturità 2022, i consigli dell'ex vincitrice delle Olimpiadi di italiano: «Ripasso sì, ma senza ansia»

Studiate, senza affogare però nel ripasso, siate consapevoli delle vostre capacità e ricordatevi: la maturità è il primo esame di una lunga serie. Chiara e diretta, così Caterina Dalmaso, oggi laureanda alla magistrale di Matematica, si rivolge ai candidati alla maturità 2022 che domani affronteranno la prima prova scritta. E lei sa bene di cosa parla: Caterina nel 2014, al terzo anno di scuola superiore, vinse infatti le Olimpiadi di italiano. Bravissima, si diplomò nel 2017 al liceo classico con 100/100 per poi iscriversi alla facoltà di Matematica dove ha conseguito la laurea triennale con 110. Di esami quindi ne ha fatti tanti, sempre con i massimi risultati. E così le abbiamo chiesto: come si affronta allora un esame importante?

1-FIDUCIA NEL PERCORSO FATTO Per prima cosa bisogna avere fiducia in quello che si è fatto fino ad ora, l’esame infatti è il momento conclusivo di un percorso che dura anni: parte dalle elementari, passa per le scuole medie e si chiude con l’ultimo anno delle superiori.

2- NIENTE ANSIA Bisogna fare tesoro delle esperienze passate per gestire la tensione.

3- STUDIARE AL MEGLIO Per sostenere un esame bisogna studiare, questo è ovvio. Ognuno fa il meglio che può: bisogna quindi prepararsi per bene ma evitare di buttarsi nel ripasso “matto e disperatissimo” perché fa solo salire l’ansia.

4-SINTESI E COLLEGAMENTI Un ripasso adeguato sta nel creare le mappe concettuali per mettere in relazione le parole chiave delle varie discipline. L’immagine visiva aiuta molto nel discorso da costruire.

5-MAI FARE SCENA MUTA All’esame bisogna dimostrare di saper parlare. Quindi se vai in difficoltà ma hai una visione complessiva dell’argomento riesci ad uscirne bene comunque.

6-NON COPIATE Non si fa, è scorretto e vi penalizza moltissimo agli occhi dei vostri docenti. Inoltre se una cosa è difficile per voi, lo è anche per i vostri compagni: perché dovreste copiare dagli altri allora?

7-LEGGETE, LEGGETE, LEGGETE Per lo scritto di italiano ma anche per il colloquio è importante informarsi sui temi di attualità. Bisogna leggere i giornali, approfondendo soprattutto i temi più caldi e, vista la situazione politica economica e globale, partirei dalla guerra in Ucraina.

8-RISPETTO DEL PROF I commissari d’esame, quest’anno tutti interni, vanno sempre rispettati. Sono lì non per penalizzarvi ma per farvi dare il massimo all’esame. Ricordatevi che nessun professore vuole veder fallire lo studente che ha preparato per anni, tanto meno alla maturità.

9-DRESS CODE Il rispetto si vede anche nell’abbigliamento. La maturità è un esame scolastico, tenete conto che all’università nessuno va a fare gli esami in canotta o pantaloncini cortissimi. Lo stesso vale per un primo colloquio di lavoro. Ci si presenta sempre in ordine. E’ la prima immagine che diamo di noi stessi.

10- NON FINISCE IL MONDO Nella vita sono tanti gli esami da sostenere, di tutti i tipi, quindi abituatevi subito al fatto che potrebbe andare bene oppure non come si sperava. Che succede? Nulla, non finisce il mondo.