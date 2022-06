Maturità 2022, mascherine sì o no? Ecco le regole da rispettare agli Esami di Stato

Lunedì 20 Giugno 2022, 19:40

Giovani maturandi in fermento: manca pochissimo all'inizio degli Esami di Stato 2022. Lo start è previsto per mercoledì 22 giugno. Si tratta della terza maturità in epoca Covid. L'esame si svolgerà in presenza e dopo 2 anni tornano anche le prove in formula scritta. Prove scritte e orali segneranno dunque la fine del percorso scolastico di oltre 500 mila studenti. Ma quali sono le regole da rispettare?

1 - Mascherine Secondo quanto riportato nella nota del Ministero dell'Istruzione, non c'è alcun obbligo di indossare la mascherina. È tuttavia raccomandato indossarla laddove non sia possibile garantire il distanziamento di un metro. 2 - Distanza All'interno delle strutture si raccomanda di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. 3 - Pubblico Assistere al colloquio orale è possibile, il numero di accompagnatori è relativo agli ambienti in cui si svolge l'esame: è sempre necessario garantire la distanza di almeno un metro. 4 - Sintomi Vi è il divieto di accedere ai locali scolastici in caso di positività al Covid-19. Lo stesso accade in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°.