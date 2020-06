Maturità 2020 al via per 500 mila studenti: ecco come funziona l'esame

Hanno inizio stamane alle 8.30 gli esami di maturità che riguarderanno circa mezzo milione di studenti. Sarà un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste in seguito dell'emergenza sanitaria ma anche per le modalità di svolgimento che tengono conto della particolarità di questo anno scolastico. I maturandi sosterranno la prova orale che durerà un'ora. Sono 13mila le commissioni, composte da sei membri interni e il presidente.

Discussione elaborato: L’argomento d’indirizzo scelto con i propri prof

I candidati daranno il via al colloquio con la discussione di un elaborato, preparato su un argomento scelto insieme ai docenti entro il 1 giugno. La consegna dell’elaborato era prevista entro il 13 giugno. Di fatto si tratta della discussione delle materie di indirizzo, vale adire greco e latino per il liceo classico, matematica e fisica per lo scientifico o economia e diritto per gli istituti tecnici. In sostanza rappresenta, nel complesso dell’esame, quello che fino allo scorso anno era la seconda prova scritta. L’idea della discussione di un argomento concordato serve allo studente a rompere il ghiaccio. Ma potrebbe anche accadere che un candidato abbia deciso di non preparare nulla. In quel caso il consiglio di classe terrà conto di quanto deliberato dal collegio docenti nei criteri per la valutazione finale.Ma la prova si svolgerà comunque e procederà con le altre 4 fasi.

Maturità 2020, la scuola riapre: primo giorno dell'esame a due metri di distanza

Maturità 2020, Jacopo suona "Notte prima degli esami" dal tetto di piazza Navona e commuove (ancora)



L’analisi del testo: Al posto del primo scritto verifica delle competenze

Una volta discusso l’elaborato, la commissione sottopone al candidato un testo di italiano, di lingua o di letteratura, che rientra negli argomenti svolti durante il quinto anno e quindi compreso nel documento del consiglio di classe. Lo studente dovrà analizzarlo e argomentare l’analisi nellamaniera migliore e più completa dimostrando le sue conoscenze e competenze nella materia. Di fatto rappresenta, nell’esame tradizionale, l’analisi del testo compresa tra le tracce per il primo scritto, quello di italiano. Il testo che viene sottoposto al candidato rientra in quelli studiati durante l’anno sia in presenza, sia nel periodo di quarantena con la didattica a distanza. La scelta del testo per l’analisi della seconda fase spetta al docente di italiano che, come previsto dal ministero, è sicuramente presente tra i docenti interni che formano la commissione.

Test interdisciplinare: Niente busta, collegamenti chiesti dalla commissione

La terza fase dell’esame orale serve a valutare la capacità dello studente di mettere in relazione le diversematerie studiate e di creare collegamenti interdisciplinari spaziando nelle diverse discipline. La commissione infatti sottopone al candidato ilmateriale dopo averlo scelto e selezionato per tutti i candidati previsti, il giorno prima di ogni colloquio. Il ragazzo avrà qualche minuto per raccogliere le idee e per organizzare una sua mappa concettuale per poi esporre i ragionamento. Può trattarsi di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un problema da cui partire per creare nodi concettuali e inserirli nel loro rapporto interdisciplinare. Lo scorso anno un esercizio simile veniva sottoposto ai candidati dopo il sorteggio della busta, quest’anno la busta tanto contestata non ci sarà e saranno i docenti a scegliere l’argomento da cui partire per dare il via alla terza fase .

Tirocinio: Relazione multimediale tra interessi e lavori

La quarta fase del colloquio si concentrerà su una relazione esposta dal candidato, che può anche produrremateriale multimediale, relativa alle esperienze Pcto, vale a dire “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, quello che una volta era l’alternanza scuola lavoro, svolto nel suo percorso di studi. Quest’anno, proprio a causa della pandemia, i percorsi non sono stati completati o, a volte, non sono neanche iniziati se la scuola aveva programmato di svolgere e attività nel secondo quadrimestre. Pe chi non avesse avuto esperienze, questa parte del colloquio sarà condotta “in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale”. Gli studenti potranno comunque relazionare quel che è stato fatto a distanza, quindi su base teorica, e potranno specificare con quali enti hanno svolto la collaborazione e con quali obiettivi strategico-finali.

Cittadinanza e Costituzione: Diritti e doveri civici nell’anno del Covid

La parte conclusiva del colloquio, la quinta, verterà sui temi trattati in classe, sia in presenza sia a distanza, relativi all’ambito di «Cittadinanza e Costituzione». I ragazzi dovranno dimostrare di conoscere i temi trattati con i docenti, e quindi presenti nei progetti approvati dalla scuola nel piano triennale dell’offerta formativa, e di aver acquisito quelle conoscenze base per la maturità e la correttezza dell’individuo. Su questa fase è intervenuta anche la ministra Azzolina che, con un semplice consiglio non vincolante, ha dichiarato: «Mi piacerebbe che all’interno di Cittadinanza e Costituzione rientrasse il tema del Coronavirus: vale a dire come gli studenti hanno vissuto questo periodo anche rispetto alla Costituzione: le scuole sono state chiuse perché il diritto alla salute è statomesso all’apice dei nostri pensieri. Su tutto questo sarebbe bello ascoltare quello che hanno da dire gli studenti».

Le regole Gli studenti dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione e lasciare immediatamente l'edificio scolastico subito dopo aver terminato la prova.

Molte scuole hanno scelto di far svolgere gli esami in locali grandi o all'aperto come palestre, aule magne, sale professori o gazebo se c'è spazio o ci sono aree esterne per allestirli. Il candidato può chiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione per l'esame e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per arrivare a scuola. Una volta arrivato, lo studente e il suo accompagnatore devono lavare le mani usando il dispenser con il gel - non sono necessari i guanti - e dovranno presentare all'accoglienza i moduli che attestino assenza di sintomatologia respiratoria, di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, di non essere stati a contatto con persone positive. Lo studente può essere accompagnato soltanto da una persona. Il maturando deve portare da casa la mascherina che può togliere soltanto durante il colloquio e comunque deve mantenere la distanza di 2 metri dai commissari. Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti; in tal caso per queste figure, non essendo possibile garantire il distanziamento dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la mascherina. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di classe ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuare la prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. Presentazione di moduli di autodichiarazione, mascherine e percorsi dedicati attendono anche i commissari d'esame e i presidenti. Gli insegnanti ritenuti 'fragilì faranno parte delle commissioni, ma seguiranno l'esame a distanza. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame, mattina e pomeriggio. Per garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza sono stati stanziati 39 milioni per la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l'acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita dall'edificio

Gli auguri del ministro «E' stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poco si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!». Lo scrive su Fb la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che in un video postato nella notte dice: «La notte prima degli esami è lunga anche per il ministro dell'istruzione: sono molto emozionata. Voi avete vissuto una emergenza difficile e avete dato una grande prova. Ce l'avete messa tutta se avrete studiato. La maturità 2020 è un ponte verso il futuro. Siete stati forti, coraggiosi, l'Italia ha bisogno di persone preparate che coltivino le proprie passioni; spero che i vostri sogni possano realizzarsi. Un abbraccio di cuore».

Ultimo aggiornamento: 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA