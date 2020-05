Maturità 2020, al via il 17 giugno. Azzolina: «Tenere le scuole chiuse ha salvato vite umane»

Via alla maturità 2020 il 17 giugno. L'esame di Stato sarà in presenza degli alunni e durerà al massimo un'ora. «La valutazione finale sarà seria - assicura il ministro Azzolina - nessun 6 politico. Bocciature possibili solo in casi specifici».

Le insufficienze saranno segnalate in documenti.

Il ministro parla poi della scuola. «Tenere le scuole chiuse è stata una scelta sofferta. Ci assumiamo tutta la responsabilità politica di questa decisione ma abbiamo agito guardando i dati: tenere le scuole chiuse ha permesso di salvare vite umane.

Sarebbe stato più facile riaprire le scuole, ma abbiamo agito con prudenza», ha detto la Azzolina nel corso di una conferenza stampa in merito alle Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti. Presenti anche il Dott. Agostino Miozzo e il Prof. Alberto Villani per illustrare il documento del Comitato tecnico-scientifico sullo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza.



