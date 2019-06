Maturità 2019, la seconda prova del liceo classico

Oggi seconda prova scritta all'esame di Maturità. Dopo la prova di italiano, uguale per tutti gli studenti oggi tocca alla prova specifica per ogni indirizzo. La seconda prova del liceo classico sarà di latino e greco, sarà composta da una versione corredata da informazioni sintetiche sull'opera e da tre quesiti sulla comprensione e interpretazione dei brani proposti mentre per il Liceo scientifico sarà una prova mista di matematica e fisica.

Stiamo seguendo in diretta la giornata dedicata alla seconda prova, con gli aggiornamenti in tempo reale.

Maturità 2019, gli esami della prima prova

E' stato ovviamente confermato il divieto tassativo per gli studenti di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni.

La seconda prova dello scientifico

