«Maturità, traccia su Mahmood». È una fake news, ma il cantante ci casca (ed esulta su Instagram)

Notte prima degli esami...e di grande felicità per Mahmood che è finito al secondo posto in un sondaggio di Skuola.net sui cantautori che gli studenti avrebbero voluto tra i protagonisti di un'analisi del testo alla maturità. Il cantante però, probabilmente senza avere prestato troppa attenzione alla notizia, ha pensato di essere stato citato nella prima prova di italiano, affrontata oggi da oltre 500 mila ragazzi. Sul suo profilo Instagram ha postato una storia scrivendo: «Essere nell'esame di stato? Fatto!» e ancora «Spero di avervi portato fortuna raga».

Maturità, Luigi Bartali: «Orgoglioso che ancora si ricordi la figura di mio padre»

LEGGI ANCHE: Maturità 2019, tracce temi prima prova: Ungaretti, Sciascia, Stajano. E poi Bartali e Dalla Chiesa

Mahmood, reduce dal secondo posto all'Eurovision Song Contest, ha pubblicato queste tracce, poi rivelatesi false: "Finisco un uramaki e vado via (Mahmood). Il fenomeno del ghosting è una piaga sociale. Quando nasce? Cenni storici e riferimenti letterari di questa particolare usanza ormai fattasi costume nelle relazioni interpersonali. (Aspetta ma vi siete conosciuti su Tinder?)". Seguita poi da: "Settore primario e piantagioni intensive di frutti esotici nell'Italia centrale: poeti e mercato ortofrutticolo. Quale autore è stato ispirato dallo scenario sopra indicato come cluster produttivo agricolo tipico dell'agro pontino? In quale sua opera si evince particolarmente questo riferimento geoeconomico contemporaneo?". Un'altra, questa volta riferita a una canzone dei Coma Cose: "E fammi fare i soldi come i rapper che poi dividiamo: musica e debito pubblico. Quanto grano muove Sfera in Italia? Potremmo ritenerci salvi qualora l'Europa dovesse sanzionarci per aver sfiorato il debito? I minibot li paga Sfera? Calcola le rate e il piano di ammortamento associato a questa operazione finanziaria".



Comunque #Mahmood che pensa di essere presente in una traccia della prima prova della #maturita2019 è una delle cose più belle di questa giornata

Io come lui quando penso sia arrivata una gioia e invece è l'ennesima inculata

Lo adoro pic.twitter.com/v0qz7CjGJd — Jack 🌈 (@giacongiu) 19 giugno 2019

Intanto Mamhood festeggia con i suoi fan le

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA