Mascherine agli esami, cade l'obbligo: per terza media e maturità è solo raccomandata

Cade l'obbligo dell'uso delle mascherine agli esami di stato sia del primo che del secondo ciclo, quindi per le scuole medie e per la maturità. La mascherina verrà quindi solo raccomandata. Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole. È quanto si apprende in questi minuti mentre è in corso l'incontro tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

La riunione tra Speranza e Bianchi

La riunione tra i ministri Speranza e Bianchi porta avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico, per la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico.

Infettivologi: «Meglio tenerla»

La mascherina per sostenere la maturità? «Meglio tenerla, sia allo scritto che all'orale». Così all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all'Università Sapienza di Roma. «Sarebbe opportuno - continua il presidente degli infettivologi - raccomandare il dispositivo ai maturandi». E poi, aggiunge, nella situazione epidemiologica attuale «la raccomanderei al chiuso e nei luoghi affollati, penso anche ai mezzi pubblici e agli aerei».