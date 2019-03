Manager della moda cercasi: a disposizione sedici borse di studio universitarie

Sedici borse di studio (sei Inps a copertura totale e dieci Link a copertura parziale) sono a disposizione, fino a venerdì prossimo, presso il master in “Luxury and Fashion Management” della Link Campus University. Il master è diretto da Stefano Dominella, Presidente della Sezione Tessile, Abbigliamento, Moda ed Accessori di Unindustria e Presidente della Maison Gattinoni Couture, e ha come testimonial d’eccezione personaggi di rilievo nel settore, come Guillermo Mariotto, ormai volto noto della tv italiana.

Il settore - spiega Dominella - è in crescita. Recenti dati pubblicati da Mediobanca, dicono che aumenta il fatturato (70,4 miliardi nel solo 2017) e anche l’occupazione (363 mila addetti, +19,7% e +4% sul 2016). Per raccogliere nuove sfide - continua Dominella - servono giovani sempre più preparati e qualificati. Il master della Link copre questa esigenza perché fornisce nozioni teoriche e pratiche capaci di formare figure professionali che sappiano interagire con diverse realtà che ruotano attorno alla moda. Un master insomma - conclude Dominella - che dà vita ai nuovi manager 2.0.

Per cogliere questa occasione e partecipare al bando che mette a disposizione alle 16 borse di studio, basta inviare una mail a master@unilink.it.

