Innovation Studio, il nuovo percorso dell'Università telematica Unimarconi per manager e impreditori

La UniMarconi ha deciso di lanciare un percorso per accompagnare concretamente chiunque voglia avere successo nel mondo dell’innovazione come manager o come imprenditore attraverso l’Innovation Studio.Uno sguardo al mondo del business fa rendere conto di come innovazione e cambiamento non siano più un vezzo, ma un elemento di resilienza fondamentale nel mondo industriale.

Sfortunatamente il paradigma romanzato di «genio e sregolatezza» si è dimostrato essere assolutamente fallimentare sia nell’innovazione all’interno delle corporate, che nella creazione di nuove aziende innovative. Si è dimostrato di come per il successo dell’innovazione non basti un’idea geniale, ma si fondamentale un processo di business strutturato. Gianfranco Scalabrini (3Hpartners) raccoglie gli spunti di Giovanni Brianza (Edison Next), Antonio Cirillo (Vodafone), Giovanni Pinelli (Green Arrow Capital), Riccardo d’Alessandri (Hydraink) e Antonio Chiarello (Neva Capital). Sulla base di tali spunti, nasce un percorso composto da 3 momenti; Un primo momento, il Concept Studio, fatto da un programma di formazione sul campo che aiuta i partecipanti a trasformare una propria idea d’innovazione in un’azienda da poter presentare ai finanziatori o in un’iniziativa da poter presentare al comitato investimenti di un’azienda. L’equivalente del progetto esecutivo nella ristrutturazione di casa, che trasforma in azioni pratiche l’opera dell’architetto.

Le start-up

Un secondo momento, l’Incubation Studio, a cui potranno accedere solo le start-up maggiormente promettenti, dove un pool di professionisti provenienti dal mondo del Venture Capital aiuteranno concretamente i team nel lancio della propria start-up, attraverso la ricerca di fondi, la definizione delle operation, la creazione di una pipeline commerciale e l’affiancamento manageriale. L’equivalente della direzione dei lavori, che rende concreto il progetto esecutivo e reale il progetto dell’architetto. Un terzo momento, l’Acceleration Studio, dove le start-up di successo saranno accompagnate nel gestire il salto dimensionale, da “garage enterprise” ad azienda sostenibile; professionisti dal mondo del private equity accompagneranno i team nella gestione del round 2, nella professionalizzazione del management, nella industrializzazione dei processi di business e nella governance con gli investitori.

Un programma ambizioso

L’equivalente dell’ampliamento, che esporta sulla più larga scala dell’intero edificio ciò che ha funzionato ed è stato perfezionato nel piccolo appartamento. Sembra un programma ambizioso? Lo è, ma UniMarconi ha deciso di offrire all’ecosistema imprenditoriale e manageriale italiano questa nuova opportunità. L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è la prima Università digitale italiana riconosciuta dal Miur con D.M. 1 marzo 2004, che unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente. L’Università ha realizzato un modello formativo di eccellenza grazie all’impiego di strumenti tecnologici innovativi, all’orientamento internazionale, all’approccio multidisciplinare e vanta ad oggi oltre 16.000 studenti suddivisi in 21 corsi di laurea.