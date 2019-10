Come diventare influencer? Da oggi il nuovo corso di laurea per aspiranti star del web

Da oggi il sogno di molti di diventare influencer sarà supportato da un corso di laurea ad hoc istituito dall' Università e-Campus di Roma che ha dato il via a una laurea in Scienze della Comunicazione per aspiranti star del web. Un percorso di studi, dunque, per diventare come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis, web star da milioni di follower. Perchè un selfie con lo smartphone postato su instagram non basta: bisogna studiare: «La figura dell’influencer, pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come “opinion leader” credibile e affidabile», spiega e- Campus in un comunicato che annuncia il nuovo corso.

L'ateneo romano ha avuto come testimonial d'eccezione Cristiano Ronaldo protagonista della nuova campagna pubblicitaria dell’Università uscita il 15 settembre scorso. Il fuoriclasse della Juventus ha anche sostenuto la donazione di 36 borse di studio destinate a ragazze e ragazzi che desiderino intraprendere un percorso accademico, ma che non ne hanno finora avuto la possibilità per motivi economici, familiari, lavorativi o sociali, dando così una chance in più ai meno fortunati.

"Nello studio, come nello sport, per vincere ci vogliono determinazione, impegno, preparazione". @Cristiano Ronaldo è protagonista della nuova campagna pubblicitaria di #eCampus

