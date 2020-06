Potranno iniziare dalle 7 alle 8,30 le lezioni nelle scuole secondarie di II grado per contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico negli orari di punta. È il suggerimento del Comitato tecnico scientifico fornito al Ministero dell’Istruzione per la riaperture delle scuole dal 14 settembre. «Tra le misure di sistema - scrivono gli scienziati - è necessario valutare anche l’eventuale impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti. I dati ISTAT riportati nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2” evidenziano elementi di criticità nelle grandi aree metropolitane, durante le giornate lavorative, nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, con profili giornalieri confermati anche dall’elaborazione dei dati di telefonia mobile delle principali città italiane».

Coronavirus, a Leicester 658 nuovi casi in due settimane. «Folla nei pub, città a rischio lockdown»

Ora in diretta da Palazzo Chigi per presentare le linee guida per la riapertura di settembre. https://t.co/Z38I6cGAlF — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) June 26, 2020

, «la grande diversità delle realtà scolastiche distribuite nel nostro Paese, con peculiarità in relazione all’ordine di scuola (utenza, programmi educativi, modalità organizzativo-didattiche), alle strutture e infrastrutture scolastiche, alla collocazione geografica, al tessuto sociale, etc., richiedono una riflessione e attenta valutazione specificatamente contestualizzata». Pertanto, «risulta prioritario che ciascuna realtà scolastica proceda ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie». La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza «ha certamente rappresentato una risposta pronta ed efficace delle scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli studenti; nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza potrà rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti».

Zangrillo: «Il virus non è mutato ma ha perso carica. L'Italia disorientata e martoriata deve ripartire»



Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA