High School Game a Roma, ecco le scuole del Lazio in corsa per vincere crociere e corsi di Business English

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terminate le sfide "digital" di qualificazione avvenute tramite un’app dedicata, oggi gli studenti dei licei e degli istituti superiori del Lazio sono stati i protagonisti della semifinale di zona di High School Game che si è tenuta a Roma, presso l’Università Lumsa, dopo le tappe di Milano, Firenze e Salerno.L’evento – promosso dalla piattaforma digitale WiContest – è stata un’ottima occasione per festeggiare il nuovo patrocinio con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, con la presenza di Domenico De Maio, direttore generale di Ang. Tante le tematiche trattate durante le sfide interattive a colpi di pulsantiere wireless: dalla sicurezza stradale al diritto, dall’educazione ambientale alle nuove tecnologie.LEGGI ANCHE: High School Game, al via le semifinali per le scuole medie superiori: in palio crociere per gli studenti Ad aggiudicarsi l’accesso per la Finale Nazionale che si terrà a Civitavecchia il 19 maggio sono, per la tappa romanda delle semifinali di High School Game: Istituto De Pinedo Colonna (classi 3D, 4F, 4K), Istituto Bottardi (classe 5H), Istituto Gobetti De Libero – Fondi di Latina (classe 3F).High School Game è una grande sfida che coinvolge i ragazzi in attività formative tramite un entusiasmante processo di gamification e sfrutta una comunicazione “al passo con i tempi”: diretta ed efficace, grazie all’utilizzo di tablet, smartphone e PC. Hanno aderito al progetto High School Game 150.000 studenti di 500 scuole e sono state coinvolte 55 province italiane.Le scuole che otterranno risultati migliori dalle varie competizioni vinceranno un viaggio di 4 giorni a Barcellona, delle borse di studio offerte da molti atenei italiani, corsi di Business English. High School Game gode di numerose partnership: Grimaldi Lines come Main Partner e il Salone dello Studente come Official Partner, Anas per il contest tematico sulla sicurezza stradale, Shenker per il contest tematico su Business English, Connect4Climate per il contest sull’educazione ambientale, gli atenei Lumsa, Iulm, Laba, l’Università Vanvitelli, l’Università di Foggia, l’Università Federico II e l’Università della Calabria come Scientifc Partner e orientamento agli studenti.