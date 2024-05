Graduatorie Gps e terza fascia ATA: quando si può presentare domanda e quali sono i requisiti

Graduatorie Gps e terza fascia ATA. Novità in arrivo. Le domande finalizzate all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA si potranno presentare dal 28 maggio al 28 giugno. Gli aspiranti hanno possibilità di presentare istanza di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento.

Come si presenta la domanda

Le domande, come ricorda orizzontescuola, si presenteranno su Polis Istanze online.

Le differenze

Si presenta domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale /i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento. Si presenta domanda di aggiornamento per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, e che siano valutati, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto. I titoli di preferenza vanno ridichiarati anche da chi conferma o aggiorna, perché soggette a scadenza. E sempre gli aspiranti che confermano o aggiornano devono ricordare di inserire le 30 scuole, anche se selezionate nel precedente aggiornamento.

Il depennamento

Compila la domanda di depennamento l’aspirante che, inserito in prima o seconda fascia, intende cambiare provincia. L’aspirante dichiara la propria volontà, compilando l’apposita richiesta di depennamento, segnalando nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie di prima o seconda fascia di diversa provincia. La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti (prima fascia) o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore (seconda fascia) dai quali intende essere depennato.

Le graduatorie Gps

Per le graduatorie Gps, l'ipotesi è che si potrà presentare domanda da lunedì 20 maggio a sabato 8 giugno. Da notizie non ancora ufficiali e riportate da orizzonte scuolal, risulta che il Ministro avrebbe firmato l’Ordinanza. I requisiti di accesso alle GPS? Bisognerà scegliere una sola provincia, anche diversa rispetto al precedente biennio Queste le operazioni possibili inserimento (chi è stato depennato può reinserirsi come se fosse la prima volta) aggiornamento nella stessa provincia aggiornamento con cambio provincia.