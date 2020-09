Food, Wine e Co., il seminario digitale al Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media di “Tor Vergata”

Ultimo aggiornamento: 10:03

Ildell’Università di Roma “” (di cui Il Messaggero è media partner) annuncia la nuova edizione delper la prima volta in versione digitale.Il Seminario si terrà il 25 e il 26 settembre 2020 (erogato tramite la piattaforma Lemonn) e si inserirà all’interno di EVOO TRENDS, evento che anticipa “Evoo Expo 2022”, manifestazione internazionale organizzata da Fiera di Roma.Dopo il successo delle prime otto edizioni consecutive del Seminario, la cui ultima nel 2019 era incentrata sul tema Food Brand, e malgrado il difficile momento che il nostro Paese sta attraversando, anche quest’anno il Master ha organizzato il Seminario - in collaborazione con Fiera Roma e Coldiretti e con Ega Worldwide, Alice Tv, Acqua Filette, Birra del Borgo, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alfio Neri, Alce Nero, ALET, Casata Mergé ed Archi’s Comunicazione, in previsione dell’edizione 2021 dedicata interamente al tema della Sostenibilità.Il Programma Food, Wine & Co. 2020 Verso la Sostenibilità prevede quattro appuntamenti:- 25 settembre dalle ore 14.30 alle 16, La Tavola Rotonda “IL SETTORE AGROINDUSTRIALE ED ENOGASTRONOMICO ALLA RIPARTENZA. COME FARE?”,incentrata sulla ripartenza di un settore fondamentale per il Made in Italy e per il Sistema Paese, ora più che mai centrale per rimettere in moto l’economia italiana. Le modalità per riprendere al meglio le attività del settore saranno l’oggetto degli interventi di autorevoli voci, rappresentanti del settore agroindustriale ed enogastronomico e realtà produttive e associative.Partecipano all’incontro:· Simonetta Pattuglia, Curatrice di Food, Wine e Co. e Direttore del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media, Università Tor Vergata· Paola Cambria, Giornalista e Sommelier, Direttore di Comunicazione· Nicola Di Noia, Direttore Generale Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano, Coldiretti· Leonardo Di Vincenzo, Founder, Birra del Borgo· Claudia Golinelli, Vice President & Partner, EGA worldwide congresses&events· Graziana Grassini, Enologa Sassicaia· Alberto Mazzoni, Direttore, IMT - Istituto Marchigiano di Tutela Vini· Monica Paternesi, Caposervizio redazione economica, ANSA.it· Pietro Piccinetti, Amministratore Unico, Fiera di Roma· Daniela Puglielli, Founder, The Mediterranean Diet Roundtable· Stefano Ricci, General Manager, Acqua Filette· Francesca Rocchi Barbaria, Delegata, Slow Food Italia e Responsabile Formazione Adulti, Eataly- 26 settembre dalle ore 11 alle ore 12.30, - Webinar formativo dedicato al tema “CONOSCI IL TUO CONSUMATORE PER POSIZIONARTI MEGLIO SUL TUO MERCATO”, in collaborazione con Unaprol-Coldiretti, tenuto da imprenditori ed esperti del settore. I concetti di qualità, sicurezza e sostenibilità, nel nuovo contesto economico e sociale pregresso alla pandemia e da essa accelerato nelle sue linee evolutive fondamentali, acquisiscono un ruolo focale nel marketing e nella comunicazione del settore agricolo, in generale, e olivicolo, in particolare. Comprendere i desideri e i bisogni del consumatore per posizionarsi appropriatamente sul mercato è diventato ancora più essenziale di quanto non lo fosse già prima della grave crisi economica in corso.Introduce Nicola Di Noia, Direttore Generale Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano ColdirettiIntroduce e partecipa Simonetta Pattuglia, Curatrice di Food, Wine e Co. e Direttore del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media insieme a Stefano Caccavari, imprenditore agricolo, Fondatore del progetto Mulinum San Floro, Catanzaro; Leonardo di Vincenzo, imprenditore, Founder Birra del Borgo.Il 25 Settembre è prevista anche la presentazione di due libri incentrati sui temi del Seminario:- Dalle ore 11.30 alle ore 12.15 – Presentazione del libro “Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane” Giappichelli Editore con: Simonetta Pattuglia, Curatrice di Food, Wine e Co. e Autrice del libro, Fabiola Massa, curatrice del libro e docente presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Raoul Romoli Venturi, Direttore Relazioni Esterne Ferrero, ed altri relatori Imprenditori e Managers.- Dalle ore 12.15 alle ore 13.00 - Presentazione del libro “I Nuovi Foodmakers”, Editoriale Delfino Partecipano: Simonetta Pattuglia, Curatrice di Food, Wine e Co. e Autrice del libro, con Pasquale Maria Cioffi, Curatore del libro, Tommaso Mazzanti, All’Antico Vinaio, Firenze, e Francesco Piccolo, L’Acetaia di Fondo Montebello, Modena. Modera Letizia Pini, PR, Socio fondatore Convention Bureau Siena.La partecipazione e' gratuita. Per accreditarsi: nicola.leone@uniroma2.it